Собственник выставил на продажу сгоревший в центре Челябинска памятник культуры

В Челябинске продают памятник культуры, на котором полтора месяца назад вспыхнул пожар.

Как сообщал ранее «Новый День», возгорание произошло в ночь с 9 на 10 августа нынешнего года в доме №56 по улице Труда. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания в ГУ МЧС по Челябинской области назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, не исключив при этом версию поджога.

Здание включено в перечень объектов культурного наследия как «Дом крестьянина Дмитрия Пчелина». Оно было построено до 1873 года.

«Практически полностью сгорел второй этаж флигеля Пчелина. Мы бились за этот дом с 2013 года. В июне 2014 года бомжы подожгли тряпьё на втором этаже. Пожар быстро потушили. После ряда обращений в прокуратуру собственник обнес здание забором и даже оплатил экспертизу. Здание было включено в гореестр как памятник истории и культуры регионального значения. Но только в прошлом году начались реставрационные работы. К сожалению, без проекта, согласованного с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области», – рассказал краевед Юрий Латышев.

Теперь на остатках особняка собственник разместил баннер с предложение приобрести объект культурного наследия. Здание оценено в 5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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