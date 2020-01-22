В Челябинске направлено в суд дело о поджоге памятника культуры

В Челябинске направлено в суд дело о поджоге здания, являющегося памятником культуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего челябинца: ему инкриминируется умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога.

«По версии следствия ранее судимый за грабеж и кражи обвиняемый вечером 9 августа 2019 года, воспользовавшись временным отсутствием сторожа, незаконно проник внутрь дома № 56 по улице Труда, являющегося объектом культурного наследия Челябинской области, который поджег из хулиганских побуждений. Ущерб от пожара составил более 5 млн рублей, – уточнили в ведомстве. – Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет».

Отметим, что в этой истории много странного. Сторож объяснил свое отсутствие тем, что ушел в аптеку. Горожане в эту версию не поверили. «В 23:00? В аптеку или в библиотеку? В это время рядом не работает ни одна аптека. Дежурная – на пл. Революции», – написал в соцсетях координатор группы «АрхиСтраж», краевед Юрий Латышев.

Само здание, построенное до 1873 года и включенное в перечень объектов культурного наследия как «Дом крестьянина Дмитрия Пчелина», находилось в собственности у бизнесмена. Он был обязан восстановить дом в первозданном виде.

«Мы бились за этот дом с 2013 года. В июне 2014 года бомжи подожгли тряпье на втором этаже. Пожар быстро потушили. После ряда обращений в прокуратуру собственник обнес здание забором и даже оплатил экспертизу. Здание было включено в гореестр как памятник истории и культуры регионального значения. Но только в прошлом году начались реставрационные работы. К сожалению, без проекта, согласованного с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области», – рассказал краевед.

По словам очевидцев, огонь быстро охватил все здание – полыхать начало сразу со всех сторон. Второй этаж выгорел полностью. Собственник заявил, что вложил в здание 12 млн рублей, а потом выставил полусгоревший дом на продажу за 5 млн (именно столько, по данным прокуратуры, составил ущерб от пожара).

Челябинск, Павел Зварзин

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