В Челябинске сгорел памятник культуры

В центре Челябинска огонь уничтожил памятник культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар произошел в ночь с 9 на 10 августа в доме №56 по улице Труда. Об этом краевед Юрий Латышев рассказал на своих страницах в социальных сетях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, площадь пожара составила 300 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие восемь пожарных экипажей. «Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, что не исключает версию поджога. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», – рассказали в ведомстве.

Здание включено в перечень объектов культурного наследия как «Дом крестьянина Дмитрия Пчелина». Оно было построено до 1873 года.

«Практически полностью сгорел второй этаж флигеля Пчелина. Мы бились за этот дом с 2013 года. В июне 2014 года бомжы подожгли тряпьё на втором этаже. Пожар быстро потушили. После ряда обращений в прокуратуру собственник обнёс здание забором и даже оплатил экспертизу. Здание было включено в гореестр как памятник истории и культуры регионального значения. Но только в прошлом году начались реставрационные работы. К сожалению, без проекта, согласованного с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области», – рассказал краевед.

Впрочем, восстановить второй этаж можно, считает челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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