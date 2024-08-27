Поддержка мимоходом: Алексей Текслер так и не дождался публичного одобрения президентом своего участия в выборах

Москва пожелала челябинскому губернатору удачи на выборах устами премьера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до голосования на выборах губернатора Челябинской области осталось меньше двух недель, а действующий глава региона так и не дождался публичного одобрения своего участия в них от президента России Владимира Путина.

По всей видимости, первому чиновнику Южного Урала придется довольствоваться пожеланием успеха, которым закончил встречу с ним председатель правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, встреча прошла вчера, 26 августа, в Калуге в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Выслушав доклад Текслера, премьер как будто вспомнил, что у того скоро выборы. «Вы Челябинской областью руководите уже пять лет, правильно? Скоро выборы. Это очередной срок. Хочу вам от всей души пожелать успеха на выборах. Чтобы все, что было предусмотрено, в том числе и предвыборной программой, исполнилось», – заявил Михаил Мишустин.

Следует отметить, что обычно «благословение» на участие в выборах действующие главы регионов получают от президента России Владимира Путина. Так, в апреле текущего года глава государства в ходе встречи по видеосвязи поддержал выдвижение на предстоящих выборах губернаторов Астраханской и Волгоградской областей Игоря Бабушкина и Андрея Бочарова.

В конце мая Владимир Путин пожелал успехов в предвыборной гонке губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.

Поддержал президент и главу Санкт-Петербурга Александра Беглова, к которому накопилось немало претензий у петербуржцев. Правда, сказал об этом сам питерский губернатор по итогам встречи с Владимиром Путиным. Но сказал достаточно уверенно и подробно. «Сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, я поддерживаю», – заявил г-н Беглов 26 апреля.

Алексей Текслер ждал публичного одобрения президента до конца мая. Но так и не дождался. В итоге решил разыграть «партию Беглова», и 23 мая в ходе общения с участниками регионального форума СМИ в Чебаркуле заявил, что его желание принять участие в предстоящих губернаторских выборах глава государства поддержал еще в ходе визита в Челябинск в феврале этого года. Но и после этого публичных слов поддержки южноуральский губернатор так и не дождался.

Возможно, столь упорное нежелание главы государства лично поддерживать южноуральского губернатора связано с чередой скандалов, преследующих действующие региональные власти. Так, буквально в преддверии сентябрьского голосования в Челябинске началось рассмотрение дела в отношении бывшего соратника действующего мэра областного центра и члена сенаторской «тройки» Натальи Котовой – Петра Конарева, обвиняемого в многомиллиардных взятках.

Можно вспомнить и недавнее задержание руководства областного онкодиспансера по подозрению в мошенничестве. Да и громкий судебный процесс по обвинению высокопоставленных сотрудников регионального министерства здравоохранения в закупке аппаратуры по завышенным ценам закончился не так давно.

Не справляются, по всей видимости, власти и с дорожной инфраструктурой. Так, громко объявленный лично губернатором «дорожный рывок» пока приносит южноуральцам, скорее, неприятности, нежели решение проблем. В Челябинске заявленные ремонтные работы привели к образованию гигантских автомобильных пробок. При этом срок работ зачастую переносят по два-три раза. Но если в столице Южного Урала работы хотя бы ведутся, то жители Катав-Ивановского района уже три года пытаются добиться ремонта дороги «Первуха – Тюлюк». Но, так и не дождавшись, заявили на днях, что все обитатели Тюлюка предстоящие выборы губернатора проигнорируют. Кстати, сегодня, 27 августа, в региональном миндортрансе ответили на претензии тюлючан, заявив, что отремонтировать трассу планируется до 2028 года (начать, правда, обещали в этом году, хотя сезон дорожных работ уже на исходе).

Ремонт инфраструктуры в рамках реформы системы общественного транспорта и вовсе стал кошмаром для жителей целых районов областного центра. Так, без трамваев и троллейбусов сейчас остаются жители Металлургического района. Закрыто трамвайное движение из центра в Ленинский район. Не в восторге от изменений, вводимых региональным миндортрансом, и в Копейске, где в одночасье отказались от нерегулируемых маршрутов, а обеспечить нормальное функционирование маршрутов регулируемых оказались не в состоянии. В итоге жители поселков уже больше полугода жалуются на отмены рейсов и переполненные автобусы на одних маршрутах и работу практически «вхолостую» – других. При этом зачастую в случае отмены одного рейса время ожидания транспорта может достигать 40 и более минут, а в случае пересадки пассажирам придется провести «на свежем воздухе» в общей сложности около часа, а то и больше. И люди с ужасом ожидают прихода не столь уж далекой зимы.

Добавил проблем в этом году и паводок. Вода регулярно топит частные дома и дороги, причем не только в сельской глубинке, но и непосредственно в Челябинске. Это останавливает дорожные работы и вряд ли улучшит их качество.

При этом кандидат в губернаторы и действующий глава региона, хоть и пытается превратить свою работу в составляющую избирательной кампании, получается это у него не слишком хорошо. Например, до пострадавших от прорыва 26 июля дамбы Киалимского водохранилища поселков Карабаша Алексей Текслер добрался лишь к полудню следующего после ЧП дня. Приглашения жителей затопленных улиц Ленинского района областного центра и сам губернатор, и его подчиненные и вовсе проигнорировали.

Зато чиновник с удовольствием участвует во всевозможных праздниках, фестивалях и торжественных мероприятиях. Но и здесь не обходится без скандала. Например, на прошлой неделе Челябинск в очередной раз обрел всероссийскую известность – после того, как местные власти анонсировали проведение в центре города праздника с участием нескольких сотен дронов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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