Власти Челябинска отказались от салюта в день города

Праздничный фейерверк убрали с афиши празднования дня города в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, афиша празднования дня города скорректирована.

«Изменилось время начала концерта на площадке у Торгового центра с 16:00 на 17:00, – уточнили представители муниципальных властей. – Также отменен праздничный фейерверк».

Причины отмены чиновники не называют.

Напомним, ранее мэрия Челябинска угодила в скандал, анонсировав проведение шоу с участием 700 дронов, приуроченного к открытию светомузыкального фонтана в центре города. Идею устроить мероприятие с участием сотен беспилотных летательных аппаратов раскритиковали как простые горожане и общественники Челябинска, так и далеко за пределами Южного Урала.

Например, крайне нелицеприятно о ней высказался советник врио губернатора Курской области, заявивший, что, если уж челябинским чиновникам так хочется посмотреть на дроны, они могут приехать на Курщину, с территории которой сейчас российские войска выбивают ВСУ и иностранных наемников.

В пылу полемики по поводу неуместной затеи мэрии звучали и требования отменить праздничный фейерверк.

В итоге открытие светомузыкального фонтана прошло без шоу дронов (а мэру Челябинска Наталье Котовой пришлось оправдываться, заявив, что мероприятие было подарком одного из предприятий). Теперь власти решили отказаться и от фейерверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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