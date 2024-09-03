В Ленинском районе Челябинска снова продлили ограничения движения

В Ленинском районе Челябинска продлили ограничение движения по улице Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с связи с продолжением работ по капитальному ремонту теплострассы до 20 сентября ограничено движение транспорта по улице Гагарина на участке от дома №25 до дома №15 по направлению к КБС.

На этот же период закрыто движение на перекрестке улиц Гагарина и Руставели.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Напомним, работы на оживленном перекрестке начались в начале августа. Однако срок их окончания уже несколько раз переносился. Кроме того, 20 августа на этом участке во время проведения работ произошел обвал грунта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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