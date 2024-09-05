Хотели, как лучше: в России стремительно растет дефицит водителей такси

К концу 2024 года дефицит водителей такси в России может достичь примерно 130 тысяч вакансий. Об этом на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Причинами нехватки кадров топ-менеджер назвал ужесточения миграционной политики и регулирования деятельности такси. В итоге водители уходят из отрасли в другие сферы, где требований и расходов меньше, а доходы сопоставимы.

«Ситуация не улучшается, – цитирует РБК Петракова. – Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результатом кадрового дефицита может стать рост цен на поездки в такси, которые, по словам представителя агрегатора, к концу года и в пиковые часы могут увеличиться «на десятки процентов».

Ранее об угрозе острого дефицита водителей такси заявили представители одной из ведущих российских рекрутинговых компаний. Так, уже сейчас на одну вакансию приходится менее двух активных резюме, отметили рекрутеры.

Эксперты связывают это с нереалистичными требованиями 580-ФЗ, вступившего в силу еще 1 сентября 2023 года. По их мнению, закон воспроизводит еще советскую модель регулирования рынка такси, которая в условиях современного мира уже не актуальна. Оклейка или перекраска машин в один цвет, бумажные путевые листы, ежедневные медосмотры и техосмотр выбили из отрасли самозанятых граждан РФ, которые могли получать дополнительный заработок для своих семей и нивелировать скачки цен на такси в пики пассажирского спроса, подключаясь к агрегаторам по необходимости, отмечают они. А вступившее в силу 1 сентября сего года требование обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) в очередной раз ужесточает регулирование отрасли и увеличивает расходы водителей такси.

По словам челябинцев, негативные тенденции в отрасли уже заметны и рядовым пассажирам. Так, с сокращением среди таксистов числа представителей ближнего зарубежья на линиях, обслуживаемых агрегаторами, появились автомобили, ранее не использовавшиеся федеральными компаниями. Особенно это заметно на тарифах эконом-класса. В более же высоких тарифах давление в сторону повышения цен ощущается все сильнее. При этом ощущается острая нехватка автомобилей в сегментах «Бизнес» и «Комфорт+»: периодически, отмечают челябинцы, машины приходится вызывать по полчаса, а потом еще минут 20 ждать, когда она приедет из другого конца города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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