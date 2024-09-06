Скандал на выборах в Челябинске: в списках адресов обнаружили дома-призраки

Челябинские политики заявили о возможных фальсификациях на выборах в городской парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список адресов по одномандатным избирательным округам на выборах Челябинской городской думы были включены давно расселенные и снесенные дома. Об этом заявил лидер регионального отделения «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Валерий Гартунг.

«Обнаружил все это бдительный гражданин. Он получил предвыборную газету, в которой в округ был включен дом, в котором он когда-то жил. Позвонил нам. Я приехал по адресу: вместо этого дома (и нескольких других домов из списка округа) заросший бурьяном пустырь. Проверили еще несколько адресов – та же картина», – заявил политик.

Не исключено, что за «несуществующих жителей» оказавшихся в списках домов-призраков будут голосовать вполне реальные «карусельщики», подозревает представитель партии.

Запросы с просьбой разобраться в ситуации парламентарий направил в избирательную комиссию и правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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