Алексея Текслера на выборах губернатора поддержали менее 40 процентов южноуральцев

На Южном Урале подвели предварительные итоги губернаторских выборов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, явка на губернаторских выборах превысила 50%, однако произошло это за счет голосования на дому.

По данным регионального избиркома, до избирательных участков дошли чуть больше 1 миллиона избирателей при числе южноуральцев, обладающих активным избирательным правом, в 2 миллиона 574 тысячи человек.

Вместе с тем, на дому проголосовали более 258 тысяч жителей Челябинской области. Еще около 153 тысяч южноуральских избирателей проголосовали дистанционно.

Напомним, что вчера по данным на 18:00, то есть за 2 часа до завершения голосования, явка составляла 41,87% или 1 миллион 6 тысяч 592 человека. Итоговый результат явки в Челябинский области уже давно не озвучивают, поэтому приходится считать самостоятельно на основе официальных данных по количеству бюллетеней, находящихся в стационарных и переносных ящиках, а также с учетом проголосовавших дистанционно. У нас получилось 54,87%. Выходит, что в течение последних двух часов голосования объявились 13% избирателей.

В этом году победу на выборах, как и предполагалось, исходя из состава участников, одержал действующий губернатор Алексей Текслер. Согласно официальным данным после обработки 100% избирательных бюллетеней он набрал 81,28% голосов принявших участие в голосовании. Однако, если посчитать процент поддержавших главу региона от общего числа южноуральских избирателей, то количество голосов, набранных главой регион составляет всего 39,77%.

На втором месте кандидат от ЛДПР Виталий Пашин. Ему отдали голоса 9,42% пришедших избирателей (118,6 тысячи).

Третье место занимает коммунист Эльдар Гильмутдинов (66,3 тысячи). За него проголосовали 5,27% пришедших на избирательные участки южноуральцев.

Замыкает список представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев. Ему отдали голоса 2,17% избирателей (27,3 тысячи голосов).

Челябинск, Виктор Елисеев, Ольга Арсентьева

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