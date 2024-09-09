Оппозиция потерпела сокрушительное поражение на выборах в гордуму Челябинска

«Единая Россия» получит 30 из 37 мандатов в новом составе Челябинской городской Думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты от «партии власти» одержали победу в 23 из 25 одномандатных округов. По спискам «Единая Россия» также существенно опередила своих соперников.

По предварительным данным, ЕР набрала 54,15% голосов избирателей Челябинска. На втором месте «Справедливая Россия», получившая с 17,30%. Третью строчку занимает ЛДПР (12,25%).

Замыкают список «Новые люди» (7,44%) и КПРФ (6,38%).

В двух одномандатных округах, не доставшихся единороссам, победу одержали представители эсеров Анна Мадаминова и Александр Галкин, в действующий пока состав городской думы попавший от партии «Единая Россия».

Таким образом, можно признать, что тактика, выбранная справедливороссами в избирательной кампании, не позволила им добиться удовлетворительного результата. Напомним, на губернаторских выборах партия поддержала главу региона Алексея Текслера, баллотировавшегося от «Единой России». При этом региональный лидер эсеров Валерий Гартунг заявил, что это не помешает им бороться с единороссами, партийный список которых на выборах в Челябинскую гордуму возглавил все тот же Алексей Текслер.

Однако, по всей видимости, объяснить челябинцам, почему они должна голосовать за Текслера в одном бюллетене и против – в другом, справедливороссам не удалось. В избирательной комиссии Ленинского района Челябинска, ответственной за организацию выборов в муниципальный парламент, затруднились с ответом, но по нашим расчетам, в состав городской Думы, помимо двух одномандатников, могут попасть еще 2 представителя СР. Таким образом, фракция справедливороссов сократится с 5 до 4 человек.

Также по итогам голосования по одному депутату в гордуму смогут провести представители ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ.

«Единой России» в общей сложности достанутся 30 кресел (7 по партспискам и 23 одномандатника)

Следует отметить, что по итогам голосования в одномандатных округах в муниципальный парламент прошли лишь 11 депутатов прежнего созыва. Причем лишь 10 из них представляют ЕР и 1 – СР. Зато в городскую думу вернулись Илья Исайчук и Станислав Новичихин, уже бывшие депутатами муниципального парламента прежних созывов, но 5 лет назад оставшиеся за его стенами.

Старейшим депутатом нового созыва будет один из немногих оставшихся в обойме аксакалов городской политики – Виталий Рыльских, обладающий достаточно противоречивым бэкграундом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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