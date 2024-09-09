В Челябинской области озвучили итоговую явку на выборы: цифры не сходятся

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала данные по явке на выборах губернатора региона. Согласно информации, размещенной в официальном telegram-канале избиркома, в голосовании приняли участие 1 млн 260 тысяч 299 южноуральцев, обладающих правом голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта цифра не совпадает с ранее опубликованными данными на официальном сайте той же областной комиссии.

Итак, число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования, составило 2 млн 574 тыс 70 человек (напомним, по информации на 1 июля 2024 года избирателей было несколько больше – 2 млн 575 тыс 498).

После завершения голосования в стационарных ящиках оказались 1 млн 793 бюллетеня, в переносных – 258 тыс 797 (интересно, что выдано для голосования вне помещения избирательных участков бюллетеней было 258 тыс 489, то есть на 308 меньше, чем потом обнаружено в переносных ящиках). Дистанционно проголосовали 152 тыс 899 южноуральцев (из 171 тыс 309 заявившихся).

Исходя из этих официальных данных, можем посчитать, сколько человек приняли участие в голосовании: складываем три показателя и получаем 1 млн 412 тыс 489 человек. А облизбирком заявляет об 1 млн 260 тыс 299.

Можно посчитать явку другим способом, используя показатели голосования за действующего губернатора Алексея Текслера: сегодня уже в 4 часа утра было известно, что в его пользу отдали голоса 1 млн 23 тыс 767 человек, что составляет 81,28% от числа пришедших на выборы. Путем несложных математических вычислений получаем количество принимавших участие в выборах – 1 млн 259 тыс 555,86. Это ближе к данным избиркома, но все равно не совпадает. Кстати, если таким образом посчитать явку, исходя из цифр по каждому кандидату, то получим 4 разных значения. Самая большая явка получается при использовании итоговых показателей Степана Соловьева – 2 млн 260 тыс 46 человек; самая маленькая, исходя из показателей Эльдара Гильмутдинова, – менее 1 млн 259 тыс. Отметим, что голоса на выборах считаются в натуральных числах и с точностью до единицы. Поэтому подобные расхождения удивляют.

Но, допустим, что методика подсчета явки не так проста, как нам кажется, и вычислить результат, просто сложив количество бюллетеней в ящиках и системе ДЭГ или использовав точные данные голосования за кандидатов, нельзя.

Тогда будем оперировать исключительно явкой, озвученной облизбиркомом. И даже в этом случае цифры не сходятся: если в голосовании приняли участие 1 млн 260 тыс 299, а за Алексея Текслера проголосовали 1 млн 23 тыс 767 человек, то это 81,23% от всех голосовавших, а не 81,28%, как заявили в облизбиркоме. Конечно, речь идет о статистической погрешности, но все равно хотелось бы знать, как был получен именно такой результат. Все-таки расхождение более 600 голосов.

Челябинск, Ольга Аресентьева

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