Министр экологии Челябинской области ушел в отставку

Через день после выборов губернатор Челябинской области отправил регионального министра экологии в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уволен с 10 сентября. Это следует из подписанного главой региона постановления.

Напомним, о грядущей отставке чиновника говорили давно. Подвешенный статус Лихачев сохранял с октября 2021 года, когда достиг предельного возраста для замещения должностей на государственной службе. Однако до последнего времени министр отрицал возможность своей отставки, хотя почти год назад, в октябре 2023 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил полномочия Сергея Лихачева лишь на год – до октября текущего года.

Сергей Лихачев родился в октябре 1956 года в Омске. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького по специальности «география и биология».

С ноября 1984 года по апрель 2005 года работал на кафедре зоологии Омского государственного педагогического университета. За время работы прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой.

В апреле 2005 года принят на работу заведующим кафедрой зоологии, профессором кафедры Челябинского государственного педагогического университета.

В январе 2011 года возглавил факультет экологии Челябинского государственного университета.

В мае 2018 года назначен министром экологии Челябинской области. После отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области сохранил министерский пост.

Именно при министерстве Лихачева в Челябинске началась «мусорная» реформа, не раз подвергавшаяся критике. Но чиновник и его подчиненные упорно гнули свою линию. Так, в 2018 году волевым решением закрыли Челябинскую городскую свалку, спровоцировав мусорным коллапс в областном центре.

Проблему пришлось решать в течение нескольких месяцев, выделяя дополнительные средства. В итоге твердые бытовые отходы начали возить на полигон в Полетаево (Сосновский район). Жителей пригорода заверили, что эта мера временная, и потоки будут перенаправлены в Чишму сразу, как только там оборудуют полигон постоянный. Однако строительство его не началось до сих пор, а объект в Полетаево продолжает расширяться.

Явно буксует и реализация на территории Челябинска национального проекта «Чистый воздух». Столица Южного Урала до сих пор остается одним из самых грязных городов России, а челябинские промышленники пока не справляются с планами по снижению объема вредных выбросов.

Впрочем, все эти недочеты не помешали губернатору Алексею Текслеру присвоить на днях Лихачеву звание «Почетный эколог Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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