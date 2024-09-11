Подследственный экс-депутат челябинской Думы добивается отправки на СВО

Бывший депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов добивается отправки на СВО.

Как уже сообщал «Новый День», Паутова задержали 17 октября прошлого года по подозрению в посредничестве при передаче взяток чиновникам. Суд сразу же отправил его под стражу. Защита несколько раз пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.

Накануне стало известно, что ему предъявлены новые обвинения.

Адвокат экс-депутата сообщил, что готовит пакет документов для отправки подследственного на СВО: соответствующие заявления уже поданы в областной военкомат и в областной центр по призыву, но необходимо получить разрешение следователя на посещение этих учреждений.

Челябинск, Павел Зварзин

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