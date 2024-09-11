В России стали меньше пить

Объемы продаж алкоголя в России за последние 10 лет существенно снизились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году реализация спиртных напитков в пересчете на этанол составила 6,5 литров на душу населения, что на 21,5% меньше, чем в 2014 году.

По словам экспертов, снижение произошло, главным образом, за счет крепких напитков: продажа коньяка сократилась на 20,7% – до 0,95 л на человека, водки и ликероводочных изделий – на 19,5% – до 6,1 л.

«Это соответствует общей направленности антиалкогольной политики РФ – сместить спрос с крепких напитков на более слабые», – пишут «Известия», отмечая: доля пива и вина – слабых алкогольных напитков – в структуре продаж спиртного выросла за 10 лет минимум на четверть. Однако в стране, как и ранее, доминирует северная модель потребления спиртного: на крепкие напитки приходится порядка 60% продаж в этой категории.

Тем не менее, на фоне сокращения продаж более чем на треть снизилось количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом – на 30%.

Напомним, что в рейтинге ВОЗ по потреблению алкоголя Россия значительно понизила свою позицию: если в 2012 году страна с показателем годового потребления алкоголя 15,1 литра на человека занимала 4 строчку, то в 2020, сократив потребление до 11,7 литра, – 13-ую.

Москва, Игорь Юров

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