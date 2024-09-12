Жители челябинского пригорода снова жалуются на проблемы с транспортом

Жители деревни Малиновка и поселка Северного, расположенных в пригороде Челябинска, жалуются на проблемы с общественным транспортом. Свое обращение они разместили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Северный в Сосновском районе начал формироваться 6 лет назад: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области выделило здесь около 800 участков для многодетных семей в рамках программы господдержки. К будущему населенному пункту подвели электричество, в 2018 году обещали подвести централизованное водоснабжение и водоотведение, а в дальнейшем – газ. Но к весне 2023 года обещанных благ цивилизации так и не появилось.

Кроме того, в поселке нет ни школы, ни поликлиники, ни работы – обитателям Северного приходится учиться, работать и лечиться в других населенных пунктах, в основном, в Челябинске. Аналогичная ситуация отмечается и в соседней деревне Малиновке.

Но с областным центром поселок и деревню связывает всего одна маршрутка, интервал движения которой превышает 50 минут.

Жители Северного и Малиновки просят изменить график движения маршрутного такси так, чтобы в субботу и воскресенье первый рейс в город начинался в 06:15 утра; добавить вечерний рейс от ТРК «Космос» в 21:00 и существенно сократить интервал между маршрутками.

Кроме того, они просят организовать еще один маршрут в Челябинск – до железнодорожного вокзала. А еще добавить рейс через поселок Белый Хутор.

Напомним, пару месяцев назад жители Белого Хутора и других частей поселка Западный тоже заявляли о проблемах с транспортом.

Челябинск, Софья Артемьева

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