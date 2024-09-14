Среди вернувшихся из плена оказался южноуральский срочник

Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, оказался южноуральский срочник. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к омбудсмену обратилась тетя военнослужащего срочной службы, призванного из Троицкого района.
«Племянник уже связался с ней – был ранен и теперь его ждет реабилитация», – рассказала Юлия Сударенко.
Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило о возвращении в России 103 военнослужащих в результате обмена пленными между Москвой и Киевом.
Челябинск, Софья Артемьева
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