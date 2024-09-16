Режим «черного неба» продлили в Челябинской области еще на три дня

В шести городах Южного Урала сохраняется режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе с 7 по 19 сентября.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Карабаше режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности продляется до 19 часов 19 сентября.

Также предупреждение об угрозе смога направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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