В Челябинске избрали меру пресечения для мужчин, обвиняемых по делу о нападении подростка на школу

Центральный райсуд Челябинска избрал меру пресечения для заместителя директора ЧОП «Правопорядок+» Сергея Ялманова и заместителя директора школы № 68 Сергея Дементьева.

Как уже сообщал «Новый День», 16 сентября в филиале школы №68, расположенном на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска, 13-летний ученик ворвался в класс во время урока с молотком, ножом и пистолетом и напал на девочек. Его попытались остановить учитель и другой ученик. Всего во время нападения пострадали трое детей и педагог.

В ходе были задержаны заместитель директора учебного учреждения и заместитель директора охранного предприятия.

Первому предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, второму – оказание частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи просили отправить обоих под стражу на 2 месяца, однако суд отпустил обвиняемых под подписку о невыезде. Из освободили в зале суда.

Добавим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что озвучивались персональные данные и диагнозы несовершеннолетних.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube