Две недели НМУ: режим «черного неба» снова продлили в Челябинской области

В семи городах Южного Урала введен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе с 7 по 21 сентября.

В связи с этим в Челябинске режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности продляется до 8 часов 21 сентября. В Коркино, Сатке, Златоусте, Аше, Магнитогорске и Карабаше аналогичный режим будет действовать до 19 часов 20 сентября.

Также предупреждение об угрозе смога направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Следует отметить, что сегодня, 19 сентября, жители Челябинска жалуются на запах гари даже на северо-западе областного центра, где обычно обстановка относительно спокойна.

Между тем, по данным Росгидромета, во вторник, 17 сентября, в Челябинске было зафиксировано 26 случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Наиболее сложной остается ситуация в Металлургическом районе областного центра. Здесь пост Росгидромета зафиксировал 15 превышений ПДК по сероводороду за сутки, максимальная концентрация 4,9 ПДК.

В Калининском районе фиксировалось 8 превышений по оксиду азота, максимальная разовая концентрация – 1,5 ПДК. В Центральном районе дважды отмечалось превышение ПДК формальдегида на 10%. В Курчатовском районе – 1 превышение по оксиду углерода (на 20%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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