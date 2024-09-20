Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении родителя, доведшего учителя до реанимации

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту недопустимого поведения мужчины в одной из городских школ.

Как уже сообщал «Новый День», в школе №71 в Металлургическом районе Челябинска на урок пришел мужчина, представился отцом одного из учеников и начал угрожать учительнице. Перемежая речь нецензурными выражениями, он назвал женщину расисткой и пригрозил, что отрежет ей язык, а также что та вылетит из школы, если будет запрещать его детям разговаривать «на своем языке».

Женщину увезла из школы «скорая помощь». По словам семьи учительницы, сейчас она находится в реанимации. Агрессивного папашу задержали.

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – рассказали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Челябинск, Павел Зварзин

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