Губернатор Челябинской области официально вступил в должность

Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральное правительство на инаугурации, которая проходит в театре оперы и балета имени Глинки, представляет заместитель председателя Александр Новак, под руководством которого Текслер работал в министерстве энергетики до того как в 2019 году возглавил Челябинскую область.

После официального вступления губернатора в должность, правительство Челябинской области должно уйти в отставку, так как будет сформирован новый кабинет.

Кроме того, губернатор должен назначить своего представителя в Совете Федерации. Пять лет назад, 20 сентября 2019 года, он сделал это сразу после инаугурации. Напомним, тогда кресло сенатора досталось Маргарите Павловой. Теперь на это место прочат мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова, а также главу Октябрьского района Михаила Молчана.

Челябинск, Павел Зварзин

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