Очередной южноуральский муниципалитет отказался от контроля за расходами собственной казны

Еще один муниципалитет Челябинской области передал полномочия по финансовому контролю Контрольно-счетной палате региона – соответствующее соглашение подписали глава ведомства Алексей Лошкин и председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможность передачи полномочий предусмотрена законодательством РФ, при этом с такой инициативой могут выступить депутаты представительного органа муниципалитета.

Карабаш стал третьим южноуральским муниципалитетом, отказавшимся от контроля за расходами собственной казны.

Первое подобное соглашение было подписано в январе 2023 года в Миассе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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