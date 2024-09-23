24 сентября состоится первое заседание Челябинской городской Думы нового созыва. Повестка до сих пор не опубликована, но ряд внесенных в нее вопросов уже известен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты, согласно Уставу, должны будут выбрать руководящие органы: председателя, вице-спикеров, глав комитетов и их замов.

По информации инсайдеров, все ключевые посты получат представители партии власти.

«Должности председателя Думы и двух его замов займут Сергей Буяков, Кирилл Матвеев и Иван Горнов, – пишет telegram-канал «Погоны и галстуки». – Постоянную комиссию по бюджету, экономике и муниципальному имуществу возглавит Иван Горнов. Комиссию по городскому хозяйству и градостроительству – Олег Толмачев. По социальной политике – Антон Рыжий. По местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству – Владимир Бодров. По безопасности жизнедеятельности населения и регламенту – Артем Барбашин».

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 депутатских мест.

Кроме того, депутатам предстоит принять отставку мэра Челябинска Натальи Котовой и назначить исполняющего обязанности главы городской администрации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube