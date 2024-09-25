В Челябинской области стартовал отопительный сезон – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще 6 приступят сегодня.

По словам главы региона, приоритет необходимо отдавать социальным учреждениям: детские сады, школы, больницы поручено подключать к теплу по первому запросу.

В Верхнем Уфалее, Юрюзани и Кусе завершаются работы в новых котельных: они должны вступить в отопительный сезон.

Напомним, сегодня в мэрии Челябинска сообщила, что отопление в дома областного центра начнут подавать 1 октября.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, новый День, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube