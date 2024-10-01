1 октября ожидаются следующие события – Челябинск

01.10.2024, вторник

10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Городская ярмарка трудоустройства (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Презентация новых современных обучающих направлений Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета его представителями (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Творческая встреча с Полиной Сергиенко – композитором, членом Челябинского областного отделения Союза композиторов России (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а) (по записи)

12:00 Челябинск – Ежегодное городское мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54)

12:00 Челябинск – Час настроения «И года не беда, коль душа молода» (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)

14:00 Челябинск – Открытый показ фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», приученный ко Дню пожилого человека (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)

14:00 Челябинск – Открытие персональной выставки троицкого художника Артуша Карапетяна «Дорога солнца» (МИДиС, ул. Ворошилова, 12, 2-й этаж, холл)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Душою молоды всегда» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Сердцем и душой будем молоды» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 Челябинск – Социально-досуговая программа «Осенний блюз» к Международному дню пожилых людей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

15:00 Челябинск – Сентябрьский вернисаж «Краски осени» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс для горожан старшего поколения (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «По окрестностям города» (встреча у памятника студенту, рядом с главным корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

17:30 Челябинск – Встреча консультационно-дискуссионного клуба любителей читать и обсуждать книги: обсуждение книги Кобо Абэ «Женщина в песках» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)

19:00 Челябинск – Концертная программа «Время не властно над силой сердец» (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)

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