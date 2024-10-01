Ограничение движения в Металлургическом районе Челябинска продлили еще на три недели

Ограничение движения по улице Сталеваров в Челябинске продлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы поэтапное ограничение движения транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №26 до дома №42 продлено до 20 октября.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Напомним, движение на данном участке было ограничено в середине июля текущего года. Снять его планировалось 20 сентября, но время проведения ремонтных работ увеличили сначала до конца сентября, а теперь – еще на три недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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