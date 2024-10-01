Президент России назначил председателя арбитражного суда Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области возглавил судья, проработавший в нем 23 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, судебную инстанцию возглавил Дмитрий Бастен. Указ об этом вчера, 30 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

Дмитрий Бастен начал работу в арбитражном суде региона в 2001 году в должности помощника судьи. В сентябре 2007 года назначен на должность судьи.

В марте 2015 года стал заместителем председателя арбитражного суда Челябинской области. В июле текущего года стал исполняющим обязанности руководителя регионального арбитража.

Челябинск, Виктор Елисеев

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