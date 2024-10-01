Траты челябинцев на подарки учителям выросли более чем на 20 процентов

Траты челябинцев на подарки ко Дню учителя за год выросли более чем на 20%. Исследование в городах-миллионниках проводил портал Superjob во второй половине сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя по России стоимость подарка классному руководителю в этом году составляет 3 тыс 900 руб, что на 22% больше, чем в прошлом. В Москве подарок учителю обойдется классным фондам в 4,5 тыс рублей, в Санкт-Петербурге – в 3,5 тыс, в Екатеринбурге – в 3,3тыс.

В большинстве крупных городов родители планируют потратить на презенты учителям менее 3 тыс рублей. К ним относится и Челябинск, где средняя сумма составляет 2 тыс 900 рублей. В прошлом году этот показатель составлял 2 тыс 400 рублей.

Среди самых популярных подарков учителю – традиционный букет цветов (его собираются подарить 62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе, конфет (24%).

Кстати, 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Челябинск, Софья Артемьева

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