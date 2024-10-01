российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 октября 2024, 10:19 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Траты челябинцев на подарки учителям выросли более чем на 20 процентов

Траты челябинцев на подарки ко Дню учителя за год выросли более чем на 20%. Исследование в городах-миллионниках проводил портал Superjob во второй половине сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя по России стоимость подарка классному руководителю в этом году составляет 3 тыс 900 руб, что на 22% больше, чем в прошлом. В Москве подарок учителю обойдется классным фондам в 4,5 тыс рублей, в Санкт-Петербурге – в 3,5 тыс, в Екатеринбурге – в 3,3тыс.

В большинстве крупных городов родители планируют потратить на презенты учителям менее 3 тыс рублей. К ним относится и Челябинск, где средняя сумма составляет 2 тыс 900 рублей. В прошлом году этот показатель составлял 2 тыс 400 рублей.

Среди самых популярных подарков учителю – традиционный букет цветов (его собираются подарить 62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе, конфет (24%).
Кстати, 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,