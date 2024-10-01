Теперь официально: в Челябинске стартовал процесс выборов мэра

В Челябинске стартовал процесс выборов нового мэра: конкурс объявили сегодня на заседании городской Думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсную комиссию вошли спикер Думы Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения Думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения Правового управления Думы Наталья Легонькова. Еще четырех членов должен назначить губернатор.

Документы от желающих стать градоначальником будут принимать с 7 по 17 октября. Основные требования к претендентам: старше 21 года и без ограничений для занятия выборной должности (в том числе, без Наличие гражданства иностранного государства, а также неснятой или непогашенной судимости

за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и преступлений экстремистской направленности.

Наличие высшего профессионального образования, а также профессиональных знаний и навыков является предпочтительным, но не обязательным.

7 ноября кандидатам предстоит сдать комиссии отборный тест из 30 вопросов по законодательству и городскому управлению – на него отводится 30 минут, а затем в за 15 минут проанализировать демографические, экономические и социальные показатели Челябинска, прогноз и направления развития на текущий год и плановый период, озвучить актуальные проблемы за три последних года, а также изложить свое видение работы мэра и внести предложения для совершенствования работы органов местного самоуправления.

По итогам этих испытаний комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов, из которых Дума 12 ноября выберет нового главу городской администрации.

Челябинск, Софья Артемьева

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