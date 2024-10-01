Экс-председатель Челябинской гордумы отказался от мандата

Бывший спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт сдал мандат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 октября, депутаты Челябинской городской Думы утвердили досрочное сложение полномочий бывшим председателем муниципального парламента Андреем Шмидтом.

Отставку экс-спикера депутаты поддержали единогласно.

В новый состав Челябинской городской Думы Андрей Шмидт был избран по списку «Единой России». Так что передача мандата – дело техники. Вероятно, он достанется заместителю директора Челябинского цинкового завода Олегу Осипенко. Сам Шмидт может продолжить карьеру в стенах Законодательного собрания Челябинской области.

Андрей Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. В 1996 году окончил энергетический факультет Челябинского государственного технического университета (ныне – ЮУрГУ). Впоследствии получил второй диплом того же вуза по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», а также окончил очную аспирантуру ЮУрГУ.

С 1997 года – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ЧГТУ. В 2006 году назначен начальником управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного университета. В 2009 году избран председателем объединенной первичной профсоюзной организации ЮУрГУ.

С 2012 года – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент сервиса» ЮУрГУ. С 2013 года – проректор ЮУрГУ по учебной работе.

Пять раз избирался депутатом Челябинской городской Думы. В 2019 году возглавил городской парламент.

В новом составе гордумы уступил место председателя Сергею Буякову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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