В администрации Челябинска после отставки мэра начались перестановки

В администрации Челябинска после отставки мэра Натальи Котовой начались перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрацию города покинул начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников – 30 сентября он работал в этой должности последний день.

Курировать процесс муниципальных закупок временно будет начальник финансово-хозяйственного отдела Лариса Компанеец.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube