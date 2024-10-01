Октябрь на Южном Урале будет теплее, чем обычно, но возможны сюрпризы

Октябрь на Южном Урале обещает быть относительно теплым и сухим.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в октябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается на уровне +5, +7°, что на 1,5° выше нормы (норма +2,+5°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 22-66 мм).

«Характерной чертой октября является резкое уменьшение продолжительности солнечного сияния, – говорят синоптики. – Если в сентябре солнце в среднем светит 120-190 часов, то в октябре 70-125 часов. Обычно в конце октября происходит важное климатическое событие – переход среднесуточных температур воздуха через 0°, к этому моменту уже опадает листва, начинает образовываться кромка льда на водоемах.

Нередко октябрьское похолодание сопровождается сильными снегопадами и метелями, установлением временного снежного покрова. К тому же октябрь один из самых ветреных месяцев года. В этом месяце преобладают ветры западного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3-4 м/с, в Челябинске – 4 м/с. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв ветра достигает 21-34 м/с, в Челябинске – 24 м/с.

Но все же хотя и реже в октябре бывают периоды сухой и теплой погоды. Как раз такая погода и прогнозируется в первую неделю месяца. Еще реже, очень редко (1 день) могут наблюдаться грозы и град.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Средняя температура поверхности почвы колеблется в пределах +0,+2° на всей территории области».

Октябрь может преподнести южноуральцам погодные сюрпризы. Так, 12-14 октября 2004 года в Челябинске, Бакале и горнозаводской зоне в течение 72 шел дождь со снегом. За это время выпало от 10 до 54 мм осадков, установился временный снежный покров высотой 1-37 см. Отмечалось налипание мокрого снега на провода, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, метель с видимостью до 400 м. На дорогах области наблюдались заторы и многокилометровые пробки. Перевал Уреньга был закрыт для движения автотранспорта. В поселках Баландино и Трубный возникли перебои с электричеством.

19-20 октября 1973 года в Златоусте и Катав-Ивановске в течение почти 21 часа средняя скорость ветра достигала 24 м/с, а максимальный порыв – 34 м/с. На строительных объектах прекратилась работа башенных кранов, отключались во многих местах на 8-10 часов ЛЭП. Была серьезно повреждена телефонно-телеграфная связь в горных районах.

19 октября 2013 года в Бакале, поселке Ельничный и Сатке скорость ветра достигала 27 м/с по шкале Бофорта. Были повалены деревья, дорожные знаки, 3 ЛЭП, упавшим деревом поврежден газопровод, местами разрушены кровля домов, отделка балконов (сайдинг).

Абсолютный максимумы температуры почвы в октябре на Южном Урале зафиксированы на уровне +26,+36°; абсолютный минимум – на уровне -27,-32°.

Челябинск, Павел Зварзин

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