На Южном Урале остановился рост производства

Индекс промышленного производства в Челябинской области ушел в минус впервые с начала 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в январе – августе 2024 года составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 99,9%.

При этом в августе 2024 года по сравнению с августом года прошлого производство в регионе упало на 7,4%, по сравнению с июлем 2024 года – на 0,5%.

Следует отметить, что это первое падение производства, зафиксированное после декабря 2022 года.

Обрабатывающее производство в регионе, несмотря на падение в июле-августе, пока еще остается в положительной фазе – рост по итогам восьми месяцев 2024 года составил 0,3%. В плюсе остаются отрасль обеспечения электроэнергией, газом и теплом (+1,3%) и сфера водоснабжения и водоотведения (+5%).

А вот добывающие отрасли продолжают снижение, потеряв за январь – август 2024 года 6,6% объемов производства. Добыча металлических руд упала на 6,5%, прочих ископаемых – на 7%.

В обработке металлурги снизили выпуск на 6,7%.

Тенденции к росту сохраняются в пошиве одежды (+82,7%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+15,5%), бумаги и бумажных изделий (+14,3%), выпуске автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+5,4%), а также прочих транспортных средств и оборудования (+14,0%), прочих готовых изделий (+11,2%), электрических изделий (+11,0%), пищевых продуктов (+6,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+5,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+5,4%), прочей неметаллической минеральной продукции (+3,7%), машин и оборудования (+2,5%), мебели (+1,5%).

Лидерами падения стали обработка древесины (-11,6%), химпром (-13,9%), полиграфия (-14,0%), производство лекарств и медицинских материалов (-16,3%), текстильных изделий (-18,4%), кожи и изделий из нее (-23,8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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