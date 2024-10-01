Десятки преступлений и больше сотни нарушений выявили на Южном Урале за сутки операции «Нелегал»

За первый день операции «Нелегал» в Челябинской области выявлено 24 преступления и 127 правонарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на Южном Урале начался второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал».

В рамках мероприятия сотрудники регионального управления по вопросам миграции совместно с представителями областных прокуратуры и УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на строительных объектах Ленинского района Челябинска.

В результате пресечено 15 административных правонарушений, в том числе 13 – в сфере незаконного осуществления трудовой деятельности.

В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении из страны.

«Только за первый день оперативно-профилактической операции силовики раскрыли 24 преступления и 127 административных правонарушений в сфере миграции. Уже возбуждено 11 уголовных дел», – заявили представители силового ведомства.

Судами принято 27 решений о выдворении, а 12 мигрантам закрыт въезд в Россию.

Массовые проверки иностранцев будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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