В среду на Южном Урале завоют сирены

в Челябинской области пройдет проверка системы оповещения населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре правительства Челябинской области, завтра, 2 октября, в период с 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

«Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия». – напоминают представители региональных властей.

Южноуральцам рекомендуют, услышав звуки электросирены, немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио: «Россия», «Вести FM», «МАЯК» и телеканалы: Первый канал; Россия-1; Матч ТВ; НТВ; Пятый канал; Россия-К; Россия-24; Карусель; ОТР; ТВ Центр) и прослушайте информационное сообщение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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