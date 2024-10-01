В Челябинске начался отопительный сезон. Подключена большая часть соцучреждений

Почти во все социальные учреждения Челябинска начало поступать тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 октября котельные города перешли на зимний режим работы.

«Как только теплоноситель в них достигнет нужной температуры, он будет направлен в многоквартирные дома, – рассказали чиновники. – Именно этим объясняется срок полного запуска в течение 5-7 дней. Столько времени требуется на полное заполнение системы и отладку всех процессов».

Уже сегодня, 1 октября, отопление появится в части домов, с каждым днем перечень подключенных объектов будет только увеличиваться, заверили представители городских властей.

В мэрии отмечают, что на 90% уже подключены социальные учреждения: детские сады, школы и больницы. Оставшиеся 10% расположены в многоквартирных домах.

«Дома, от обслуживания которых отказались управляющие компании, без исключения будут подключаться в общем режиме в нормативные сроки. Собственники могут не переживать, ситуация находится на контроле управления ЖКХ», – уверяют в администрации города.

Напомним, отопительный сезон начался в Челябинске накануне резкого похолодания. Завтра, 2 октября, днем будет не выше +12. Однако потом температура снова начнет постепенно подниматься, и в субботу, 5 октября, ожидается +16. Ночные показатели на всю неделю останутся в положительной зоне. Так что среднесуточные температуры будут выше +8 градусов, при которых рекомендуется начинать запуск теплоносителя в отопительную систему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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