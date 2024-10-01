В России начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно указу президента России Владимира Путина, до 31 декабря 2024 года в армию должны отправить 133 тысячи мужчин в возрасте от18 до 30 лет, включая тех, кому в текущем году исполнилось 27 лет. Установленное задание меньше, чем во время весенней кампании, когда было призвано 150 тысяч человек.

По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимира Цимлянского, повестки будут выдавать, как и раньше, в бумажном виде: их должны вручать лично призывникам под расписку или направлять заказными письмами.

Отправки со сборных пунктов начнутся 15 октября. Около трети новобранцев начнут службу с обучения в соответствующих соединениях и воинских частях.

Челябинск, Павел Зварзин

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