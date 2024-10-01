Уральские металлурги переходят на отечественную систему подготовки финансовой отчетности

Магнитогорский металлургический комбинат готовит финансовую отчетность с помощью российской системы SUMRA.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания успешно внедрила новую отечественную систему SUMRA для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО).

С связи с уходом иностранных вендоров, в том числе канадской компании CaseWare, программное обеспечение которой использовалось для завершающего этапа подготовки отчетности – формирования отчетных форм и пояснений к ним, у ММК возникла необходимость в импортозамещении ПО. Важно было объединить все необходимые данные на единой платформе, проводить автоматическую сверку и кастинг, иметь гибкий инструмент для автоматизированного формирования отчетности.

Проект внедрения был реализован в ускоренном темпе. У проектной команды (специалистов компаний ARMUS PRO и ООО «ММК- УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР») между отчетными периодами было всего полтора месяца для внедрения системы. Команда успешно запустила новую программу и передала управление специалистам ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», благодаря интуитивно понятному интерфейсу SUMRA и адаптированной программе обучения.

«Это был замечательный опыт – мы завершили внедрение и настройку новой системы в рекордные сроки. Команда ARMUS PRO быстро реагировала на наши потребности и вопросы. Своевременное и полноценное обучение и совместная настройка системы стали залогом успешного перехода на SUMRA. Мы уже успешно выпустили в SUMRA отчетность по МСФО за первый квартал и 6 месяцев 2024 года и видим перспективы использования системы для формирования других отчетностей. Удобно, что теперь наши сотрудники могут самостоятельно настраивать программу и адаптировать отчетность под меняющиеся требования законодательства», – отметила Оксана Самойлова, директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР».

Благодаря встроенным в SUMRA механизмам подготовки примечаний, математическим перекрестным проверкам, правилам округления, переключению языков и валют представления отчетности ММК смог достичь своей главной цели – выпускать за минимальный период времени консолидированную финансовую отчетность Группы ММК с использованием российского ПО.

В настоящее время специалисты ООО «ММК- УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» приступили к настройке системы SUMRA для подготовки отчетности ПАО «ММК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В дальнейшем компания планирует использовать SUMRA и для подготовки отчетности по РСБУ дочерних компаний Группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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