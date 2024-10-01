На оживленной трассе в районе Челябинского бора на весь день отключат светофоры

На улице Худякова в Челябинске на 10 часов отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, отключение планируется произвести завтра, 2 октября.
С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на участках:
улица Худякова в районе Детского комплекса;
улица Худякова в районе Городского бора.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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