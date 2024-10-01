На оживленной трассе в районе Челябинского бора на весь день отключат светофоры

На улице Худякова в Челябинске на 10 часов отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, отключение планируется произвести завтра, 2 октября.

С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на участках:

улица Худякова в районе Детского комплекса;

улица Худякова в районе Городского бора.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube