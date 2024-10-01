Пенсионерка из Кыштыма отдала пообещавшим ей доход от инвестиций неизвестным 6 миллионов рублей

Жительница Кыштыма полгода перечисляла деньги мошенникам, считая, что играет на бирже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 65-летняя жительница Кыштыма рассказала полицейским, что в мае этого года увидела в телефоне рекламу дополнительного заработка. Она перешла по ссылке, почитала комментарии о данной площадке и поверила, что нашла неплохой способ заработать.

Пенсионерка позвонила по указанному на сайте номеру телефона, и «специалисты» пообещали ей помощь.

Сначала женщина перевела 20 тысяч рублей. И через некоторое время получила на свой банковский счет 23 тысячи рублей. После чего ей предложили «повысить свою прибыль», вложив уже 147 тысяч рублей. Доверчивая жительница Кыштыма выполнила это указание, после чего ей стали присылать показатели роста дохода.

Окончательно поверив в возможность легкого заработка, с мая по сентябрь женщина совершила более 50 банковских операций и перевела мошенникам более 6 миллионов рублей. Лишь спустя полгода она начала сомневаться в своих действиях и обратилась полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции призывают не верить предложениям быстрого и легкого заработка. Только для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли, напоминают они.

«Прежде чем вкладывать денежные средства в инвестиции, необходимо изучить финансовый рынок. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете и выполнять указания, данные по телефону неизвестными людьми, даже если они представляются финансовыми аналитиками или брокерами», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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