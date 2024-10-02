2 октября ожидаются следующие события – Челябинск

02.10.2024, среда

10:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Заседание клуба делового общения с участием сотрудников Института экономики УрО РАН «Обучение работе со статистическими данными: базовый уровень» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)

11:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «От игры к чтению, от чтения к игре» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Ретрокинозал: киноведческий экскурс-беседа, просмотр фильма (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Клуб «Книжник»: дискуссионная гостиная «Книги подобны зеркалам» к 50-летию Общества любителей книг (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Времена года»: объемная игрушка (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Лекция «Сохранение когнитивного здоровья старшего поколения» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Ретровечер «Мамина пластинка» с участием самодеятельных коллективов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Лекция «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Цикл лекций по истории изобразительного искусства «Художники. Россия. 20 век» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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