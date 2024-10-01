«Трактор» берет реванш у «Спартака»

Челябинский «Трактор» в Москве в упорной борьбе вырывает победу у «Спартака» – 3:2 после серии буллитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался матч атаками челябинцев, но открыли счет хозяева.

На 13-й минуте встречи Павел Порядин за воротами получил шайбу от Егора Савикова, вышел на пятак и пытался поразить ворота с неудобной руки. Зак Фукале парировал удар, но шайба угодила точно на клюшку Ивану Морозову, который низом отправил ее в сетку – 1:0.

Совсем немного не хватило москвичам, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Но за 47 секунд до сирены Стивен Кэмпфер, получив пас от Максима Шабанова, набросил на пятак, попав в конек Андрею Светлакову, от которого шайба и влетела в ворота – 1:1.

В первой половине второго периода гости больше атаковали. И на 27-й минуте матча Артем Блажиевский прорвался в чужую зону и от левого борта резко прострелил на пятак. Голкипер «Спартака» отбил шайбу, но Максим Шабанов успел на добивание – 2:1, «черно-белые» выходят вперед.

Однако после этого москвичи активизировались, в итоге перебросав челябинцев почти вдвое. И на перерыв команды снова ушли при равном счете. На 32-й минуте встречи убежали хозяева в контратаку, и Михаил Мальцев поразил ворота Зака Фукале – 2:2.

В третьем игровом отрезке «Спартак» продолжил атаковать. Челябинцы достаточно активно огрызались. Но так и не сумели команды определить сильнейшего в основное время.

В овертайме хозяева буквально осадили ворота Фукале. А на 65-й минуте встречи челябинцы еще и остались в меньшинстве. Но гости выстояли. И вновь победителя, как и в предыдущем матче, определила серия буллитов.

Но на сей раз точнее оказались игроки «Трактора». Победную шайбу записал на свой счет Максим Шабанов. А Зак Фукале блокировал бросок Андрея Локтионова, поставив точку – 3:2, челябинцы начинают вторую выездную серию победой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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