Полиция задержала 40-летнего с 16 свертками метадона

В Челябинске полицейские изъяли у наркоторговца 16 свертков с метадоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозрительного мужчину сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска задержали при патрулировании Ленинского района областного центра.

На место приехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления и нашли 16 свертков с белым порошком. Челябинец оставил их там незадолго до задержания. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Свертки отправили на экспертизу. Оказалось, что в них был метадон общей массой около 5 граммов.

Полицейские выяснили, что мужчина хотел продать этот наркотик в Челябинске бесконтактным способом, но не успел.

В отношении ранее судимого 40-летнегоместного жителя в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают южноуральцам о том, что информацию о фактах распространения наркотических средств и причастных к незаконному обороту наркотиков можно сообщить по телефону 02/102, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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