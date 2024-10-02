В Челябинской области стена начала отваливаться в доме, который не торопятся расселять

Жители многоквартирного дома в Карталинском районе используют подручные средства, чтобы пережить зиму в разваливающемся доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в Карталинском районе в доме, жителей которого отказываются переселять, выпала стена.

«Жители подперли ее досками. Планируют так и перезимовать. Ведь местная администрация не торопится переселять ветхий барак на улицы Степной, 1. Его даже аварийным признали лишь недавно», – рассказали общественники.

Южноуральцы обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. Активисты призывают прокуратуру региона и Следственный комитет проверить, кажется, слишком прохладную реакцию местных властей на проблемы жителей разваливающегося дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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