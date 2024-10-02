Челябинец отдал мошенникам 3 миллиона рублей, испугавшись уголовного преследования

Житель Челябинска под угрозой уголовного преследования перевел мошенникам более 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Ленинский» управления министерства внутренних дел по Челябинску обратился 37-летний местный житель с заявлением о хищении у него мошенническим путем более 3 миллионов рублей.

Мужчина рассказал, что сначала ему позвонила девушка. Представившись сотрудником сотовой компании, она сообщила, что у него истекает срок действия договора на оказание услуг. Продлить его можно через портал Госуслуг, для чего необходимо назвать ей код доступа. Мужчина, ничего не заподозрив, сообщил его.

После этого ему позвонила другая женщина, якобы сотрудник портала Госуслуг. Она рассказала, что мошенники взломали его личный кабинет и получили доступ к персональным данным. Это может грозить оформлением кредитов на его имя. А чтобы предотвратить это, необходимо обновить пароль, что он и сделал.

Далее в процесс обмана включился сотрудник «финансового мониторинга». В ходе переписки в мессенджере он сообщил, что кто-то пытался совершить с его счета перевод средств в другое государство, но сотрудники службы безопасности банка смогли приостановить его.

Четвертым участником преступной схемы стал якобы сотрудник правоохранительных органов, который в телефонном режиме стал угрожать челябинцу уголовным преследованием за отказ от сотрудничества и пособничество мошенникам.

Испугавшись уголовной ответственности, мужчина выполнил все указания звонивших. В течение недели он оставался на связи с мошенниками. За это время он снял деньги со своих счетов и оформил несколько кредитов. В итоге он перевел аферистам более 3 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

️Сотрудники полиции напоминают: перед совершением финансовой операции необходимо удостовериться, что вы не попали под влияние злоумышленников. Ведь мошенники с каждым разом придумывают все новые легенды отъема денег у граждан, либо модернизирует уже проверенные.

"️Важно помнить одно – под каким бы предлогом вам не позвонили: звонок из банка, родственник попал в ДТП, выигрыш в лотерею, компенсация за ранее причиненный ущерб, инвестиции, смена данных на портале Госуслуг либо продление договора на оказание услуг сотовой связи и прочее, не стоит переводить или передавать кому-либо свои сбережения, оформлять кредиты по указанию незнакомцев и сообщать конфиденциальную информацию по своим счетам и картам, либо иную информацию, используя которую мошенники могут получить доступ к вашим личным данным и использовать их в дальнейшем в преступных целях», – подчеркивают в силовом ведомстве.

️Очень важно проверять любую полученную информацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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