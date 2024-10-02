Челябинская область сохраняет долговую устойчивость

Южный Урал сохранил свое место в группе российских регионов с высокой долговой устойчивостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, Минфин России подтвердил долговую стабильность региона. Согласно ежегодной оценке ведомства, регион сохраняет свои позиции в группе территорий с высоким уровнем долговой устойчивости, имея низкую кредитную нагрузку и необременительные для обслуживания и погашения долга платежи.

«В очередной раз наш регион получил позитивную оценку Минфина России и сохранил свое место в группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости, что говорит о сдержанной долговой политике и отсутствии рисков неисполнения своих обязательств, – отметил министр финансов Челябинской области Андрея Пшеницына. – Нас признают крепким и стабильным субъектом, ответственно подходящим к вопросу заимствований и выбору финансовых инструментов с учетом ситуации на рынке».

По словам министра, за последние пять лет Челябинская область лишь однажды привлекала коммерческие займы – в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса и кризисной ситуации в экономике. «Это были долгосрочные облигации в минимальном объеме и на максимально выгодных для области условиях. В остальном нам удавалось справляться собственными силами, не занимая по рыночным ставкам», – уточнил Андрей Пшеницын.

Напомним, Минфин России ежегодно оценивает субъекты в рамках утвержденной методики и с применением следующих показателей: объем госдолга субъекта по отношению к собственным доходам, доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов, годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам, а также доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме госдолга субъекта.

В результате все регионы делятся на группы с высоким, средним и низким уровнями долговой устойчивости. Челябинская область неизменно находится в лидирующей группе, ни разу не покидая ее с момента появления этого рейтинга, то есть с 2019 года.

Отметим, ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА(RU), с прогнозом «Стабильный», несмотря на вероятный рост задолженности бюджета региона до 30%.

По данным агентства, на конец долг Челябинской области составлял 52,7 миллиарда рублей. При этом на 88% долговой портфель региона состоял из бюджетных кредитов, порядка 11% формировали облигации, а оставшаяся часть приходилась на гарантии. На 1 августа текущего года задолженность выросла на 14%, до 60,1 миллиарда рублей, в основном, за счет бюджетных кредитов.

«На конец 2023 года соотношение долга и текущих доходов области составило 20%. В связи с ожидаемым привлечением долга на капитальные цели по итогам текущего года АКРА прогнозирует увеличение долговой нагрузки региона. Соотношение долга и текущих доходов области за 2024 год может превысить 30%, что будет соответствовать умеренно низкому уровню долговой нагрузки», – отметили в АКРА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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