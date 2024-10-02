В Челябинской области озвучили задание на осенний призыв

До 31 декабря в Вооруженные силы России должны отправиться 3 тысячи 100 южноуральцев таково задание, установленное для Челябинской области на осенний призыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей весной на срочную службу в армию отправились 3 тыс 400 жителей региона.
По словам областного военного комиссара Андрея Максурова, из тех, кого призовут текущей осенью, большинство будет служить в подразделениях Московского (21,6%) и Центрального (18,1) военных округов. 10,7% новобранцев попадут в Восточный округ; 10,4 – в Южный; 1% – в Ленинградский. Моряками станут 4,7% южноуральских призывников. Остальные 33,6% будут распределены по другим воинским формированиям.
Первые команды направятся к месту будущей службы 15 октября.
Челябинск, Павел Зварзин
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