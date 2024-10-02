В Челябинской области вынесли приговор бандитам, напавшим на майнера

В Южноуральске вынесен приговор двум жителям Челябинска за совершение разбойного нападения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Южноуральский городской суд признал двух ранее судимых жителей Челябинска виновными в разбое.

В июле 2021 года челябинцы договорились с жителем региона о продаже ему системного оборудования для майнинга биткоина. Встречу назначили на территории гаражного кооператива в Южноуральске.

Однако никакого оборудования майнер не получил. Вместо этого он встретил двух молодчиков, вооруженных ножом и газовым пистолетом. Южноуральцу связали за спиной руки, забрали из его автомобиля 300 тысяч рублей. А затем, связав незадачливому покупателю ноги, сбежали.

Суд приговорил одного из челябинцев к 8 годам исправительной колонии строгого режима, другого – к 7,5 годам пребывания в аналогичном учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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