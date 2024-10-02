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Среда, 2 октября 2024, 14:18 мск

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На Южном Урале закрыли на карантин 25 школ

В Челябинской области на карантин закрыли 25 школ – это связано с резким ростом заболеваемости вирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве образования, в 8 школах учебный процесс приостановлен полностью, в 17 учебных заведений работают в дистанционном формате. Есть еще ряд образовательных учреждений, в которых на дистант переведены отдельные классы.

Напомним, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями на Южном Урале начала расти еще в августе. В минувшем месяце число обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ еженедельно увеличивалось на 20%. А число вновь инфицированных коронавирусом по сравнению с летними месяцами выросло в 2 раза.

Челябинск, Павел Зварзин

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