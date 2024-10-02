Златоустовец, взявший больше 60 микрозаймов от имени не подозревавших об этом россиян, предстанет перед судом

В Златоусте местный житель предстанет перед судом за хищение денег с помощью оформления микрозаймов на граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении 65 эпизодов мошенничества.

По версии следствия, с марта по декабрь 2023 года мужчина приобрел в сети «Интернет» персональные данные граждан (фотографии с изображением страниц паспорта), после чего оформил от их имени на сайте микрокредитной организации договоры займа. Суммы были не слишком велики – от 5900 до 10 900 рублей. Но в общей сложности «улов» южноуральца составил около 848 тысяч рублей.

Всего златоустовец использовал паспортные данные 115 граждан из 16 субъектов РФ, которые не были осведомлены об оформлении на них займов под значительные проценты от 292 % до 365 % годовых.

Несколько преступлений он совершил в соучастии со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Вину в совершении преступлений южноуралец признал в полном объеме.

В ходе следствия на его имущество наложен арест на сумму 780 тысяч рублей. Изъято 6 сотовых телефонов, планшет, системный блок, 10 сим-карт различных операторов связи и 360 банковских карт, при помощи которых аферист совершал преступления.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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